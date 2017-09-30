بدأت الشرطة العسكرية التركية بالانتشار في محافظة ادلب, والتي تدخل ضمن مناطق "خفض التصعيد" المتفق عليها خلال اجتماع استانا الاخير.

ونقلت وكالة الانباء (انترفاكس) عن مصدر مطّلع على تطور الأحداث في تلك المنطقة، قوله انه "لا توجد شرطة عسكرية روسية في إدلب حتى الآن، لكن عناصر الشرطة العسكرية التركية ينتشرون هناك".

واضاف المصدر ان " الشرطة العسكرية الإيرانية ستنتشر أيضا في محافظة إدلب، بينما لا تزال الشرطة العسكرية الروسية منتشرة في المناطق الثلاث الأولى المتفق عليها (حمص، والغوطة الشرقية، وجنوب سوريا).

وأكد المصدر، أن سوريا أصبحت أكثر هدوءا بعد محادثات أستانا الأخيرة، فور بدء سريان مفعول الاتفاق "على الأرض"، مشيرا إلى أن تحديد مواقع الشرطة العسكرية المراقبة للاتفاق، "لا تزال مستمرة".

وتتعرض عدة مناطق بريف ادلب منذ أسبوعين لعمليات قصف مكثفة , أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا, حيث اتهمت مصادر معارضة الطيران النظامي والروسي بالمسؤولية عن ذلك.

ويخضغ الجزء الأكبر من محافظة إدلب لسيطرة هيئة "تحرير الشام" التي تعد "جبهة النصرة" سابقاً منذ 23 تموز الماضي, مع تقلص نفوذ الفصائل الأخرى.

ومحافظة ادلب ضمن مناطق "خفض التوتر" التي تم اعتمادها عليها خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الجاري, في اتفاق مدته 6 اشهر قابل للتمديد, كما يتضمن الاتفاق نشر حوالي 500 مراقب من الدول الضامنة حولها لمنع انتهاك الهدنة.