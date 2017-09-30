قررت الولايات المتحدة الأمريكية استقبال 45 ألف لاجئ, كحد أقصى خلال السنة المالية 2018, ليتسنى للمسؤولين الأمريكيين مواجهة العدد المتراكم الآخذ في التصاعد من طالبي اللجوء.

وجاء في مذكرة نشرها البيت الأبيض أن ترامب يستطيع "استقبال 45 ألف لاجئ في الولايات المتحدة في السنة المالية 2018، أي في الفترة الواقعة بين الأول من تشرين الأول 2017 و30 أيلول "2018.

ويعد هذا العدد أدنى حد أقصى منذ عام 1980 على الأقل.

واعتبرت المذكرة أن هذا القرار يعكس الحاجة إلى تركيز الموارد المحدودة على دراسة ملفات حوالي 270 ألف أجنبي طلبوا اللجوء السياسي دون أن يتم البت في طلباتهم حتى اللحظة، وهم موجودون في الولايات المتحدة.

وتقول إدارة ترامب إن خفض الحد الأقصى ضروري، حتى يتسنى للمسؤولين الأمريكيين مواجهة العدد المتراكم الآخذ في التصاعد من طالبي اللجوء داخل الولايات المتحدة، ولفحص اللاجئين بشكل أفضل.

وخضع في شباط عام 2017 أكثر من 300 شخص أدخلوا إلى الولايات المتحدة كلاجئين لتحقيقات أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بسبب الاشتباه بعلاقات تربطهم بأشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما وافق، في العام السابق، على استقبال 110 آلاف لاجئ، لكن ترامب وعد بعد توليه الرئاسة بخفض هذا العدد إلى 50 ألفا، وأصدر قرارا بتعليق برنامج استقبال اللاجئين لمدة 120 يوما لإتاحة المجال أمام المزيد من إجراءات فحص الطلبات.