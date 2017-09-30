أصدر مجلس التعليم العالي عدة قرارات تخص طلاب الجامعات, من بينها اعتماد معايير الاعتراف بالجامعات غير السورية.

و سمح المجلس, خلال اجتماعه برئاسة وزير التعليم العالي عاطف نداف, للطلاب المقبولين وفق مفاضلة المعاقين في فرع درعا بجامعة دمشق بالدوام والتحويل إلى جامعة دمشق والموافقة على تحديد مواعيد الإعلان عن الدراسات العليا والتأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية للعام 2017-2018.

كما سمح مجلس التعليم العالي للطلاب المقبولين في السنة التحضيرية بالكليات الطبية للعام الدراسي 2017-2018 بنقل دوامهم إلى الجامعات الأخرى خلال موعد أقصاه 10-10-2017.

ووافق المجلس على اعتماد مبادئ السياسة الوطنية لتفعيل وتطوير البحث العلمي الأساسي والتطبيقي في سورية واعتماد معايير الاعتراف بالجامعات غير السورية.

ومنح المجلس دورة إضافية لطلاب السنة الأخيرة في كل من برنامجي استصلاح الأراضي في جامعة البعث ونظم المعلومات في جامعة حلب الذين لم يتخرجوا حتى تاريخه كما سمح لأبناء المواطنات السوريات والطلاب العرب المولودين في سوريا المحققين للشروط المطلوبة للقبول العام بالتقدم إلى مفاضلة المعاقين.

وكان مجلس التعليم العالي وافق في جلسته الأخيرة على منح دورة امتحانية إضافية لطلاب التعليم المفتوح للعام الدراسي 2016-2017 بشرط ألا يزيد عدد المقررات التي سيتقدم الطالب إلى امتحاناتها على أربعة مقررات.

يشار الى مجلس التعليم العالي اقر مجموعة قرارات تخص طلاب الجامعات وقضايا تتعلق بالمنح الدراسية في الجامعات الخاصة وتخفيض الرسوم الجامعية.