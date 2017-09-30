كشفت منظمة " أطباء بلا حدود", يوم الجمعة, أن عدد من المشافي في محافظة ادلب وشمال حماه خرجت عن الخدمة أو أغلقت أبوابها على خلفية تعرضها للقصف أو خوفاً من استهدافها.

وأوضحت المنظمة, في بيان لها, نشرته وكالات انباء, ان "مستشفى حماه المركزي/شام تعرض صباح الثلاثاء لغارة جوية لم تسفر عن قتلى بين المرضى أو الطاقم الطبي، لكنها أدت إلى توقفه عن الخدمة".

كما تحدثت عن" إصابة 3 مستشفيات أخرى في محافظة إدلب في 19 أيلول, فيما أخلي مستشفيان آخران في جسر الشغور ليل 27 أيلول خشية استهدافها في قصف جديد".

ووصف مدير العمليات في المنظمة بريس دو لا فين في البيان استهداف المستشفيات بأنه " أمر مشين", مضيفاً أن "الخوف يدفع بالمستشفيات إلى إغلاق أبوابها أو تقليص خدماتها، ما سيؤثّر على الجميع من مرضى وجرحى ونساء حوامل وكل من يحتاج رعاية طبية".

وناشدت المنظمة أطراف النزاع" السوري و"داعميهم" تفادي ضرب المستشفيات بعد إصابة عدد من المرافق الطبية في الأيام الأخيرة وخصوصا في محافظة إدلب.

وتتعرض عدة مناطق بريف ادلب منذ أسبوعين لعمليات قصف مكثفة , أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا, حيث اتهمت مصادر معارضة الطيران النظامي والروسي بالمسؤولية عن ذلك.

ويخضغ الجزء الأكبر من محافظة إدلب لسيطرة هيئة "تحرير الشام" التي تعد "جبهة النصرة" سابقاً منذ 23 تموز الماضي, مع تقلص نفوذ الفصائل الأخرى.

ومحافظة ادلب ضمن مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الجاري, في اتفاق مدته 6 اشهر قابل للتمديد.