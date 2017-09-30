أصيب أشخاص بينهم طفلين اثنين بجروح, يوم الجمعة, جراء سقوط قذائف صاروخية على مدينة سلمية بريف حماه الشرقي.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله ان مسلحي“داعش” في ريف حماة الشرقي أطلقوا 4 قذائف صاروخية على مدينة سلمية تسببت بإصابة طفل بجروح ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم”.

ووسبق ان تم استهداف الجمعة مدينة السلمية بـ 5 قذائف صاروخية ما تسبب بإصابة 4 أشخاص بينهم طفلة بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين, بحسب الوكالة.

وكانت امرأة أصيبت بجروح منذ يومين جراء سقوط قذائف هاون أطلقها تنظيم “داعش” على بلدة السعن بريف حماة الشرقي.

وتكررت في الايام الماضية سقوط قذائف هاون في عدة مناطق بريف حماه, ما ادى الى سقوط ضحايا.