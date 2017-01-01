سيريانيوز :: 500 طفل فرنسي يعيشون في مناطق داعش بسوريا والعراق

ونقلت وكالة (رويترز) عن المسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي, لم تسمه, قوله ان "نصف الأطفال ولدوا بالبلدين وإن ألفي مواطن فرنسي ومقيم ذهبوا إلى سوريا والعراق ولقي 200 إلى 300 منهم حتفهم".

وتتخوف فرنسا، شأنها شأن الدول الأوروبية الأخرى، من كيفية التعامل مع العائدين من مناطق القتال، الذي يشكلون تحديات قانونية محتملة حول كيفية التعامل معهم.

وكان وزير الداخلية جيرارد كولومب أعلن في آب الماضي أن 271 مسلحا عادوا إلى فرنسا وهم رهن التحقيق.

يذكر انه يوجد في سوريا والعراق حاليا حوالي 100 طفل من الجنسية البلجيكية، معظمهم في صفوف تنظيم (داعش), بحسب ما اعلنه وزير العدل البلجيكي كون جينز.

ويعمل " داعش" على تجنيد الأطفال كمقاتلين في صفوفه وزجهم في معارك عسكرية و عمليات انتحارية, ما أثار تخوف المجتمع الدولي من تمدد ظاهرة الإرهاب إلى دول عدة.