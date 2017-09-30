أقر التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), يوم الجمعة, بمقتل 50 مدنيا في ضرباته بسوريا والعراق, ليرتفع عدد القتلى المدنيين إلى 735 منذ بدء عملياته العسكرية.

وأوضح التحالف, في بيان له, تلقت وكالة (سبوتنيك) نسخة منه, أن "التحالف انتهى من دراسة 185 تقريرا حول سقوط مدنيين، واعتبر 168 منها غير موثوق بها، وكانت 3 تقارير متكررة، و14 تقريرا موثوق بها، وبالتالي تم الكشف عن 50 حالة إضافية لقتل مدنيين بشكل متعمد".

وأضاف أنه "حتى الآن، وبناء على المعلومات المتوفرة، نشير إلى أن ما لا يقل عن 735 شخصا من المدنيين قتلوا جراء غارات التحالف منذ بدء العملية".

وكان التحالف الدولي, اعترف مطلع الشهر الجاري, بقتله 685 مدنيا بسوريا والعراق, منذ بدء عملياته العسكرية.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".