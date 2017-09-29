قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, يوم الجمعة, أن الولايات المتحدة لا تعترف بالاستفتاء على الاستقلال الذي أجرته حكومة إقليم كردستان وتدعو لوقف تبادل الاتهامات و"التهديدات بإجراءات متبادلة".

ونقلت وكالة (رويترز) عن الوزير الأمريكي تيلرسون قوله أن "الولايات المتحدة لا تعترف بالاستفتاء الذي أجرته حكومة إقليم كردستان من جانب واحد يوم الاثنين, التصويت والنتائج يفتقدان إلى الشرعية وسنواصل دعم عراق موحد واتحادي وديمقراطي ومزدهر".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكية "ندعو للهدوء ووقف تبادل الاتهامات والتهديدات بإجراءات متبادلة ".

وتعارض إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية عدة دول الاستفتاء منها تركيا وايران , حيث تقول تلك الدول أن الحفاظ على وحدة العراق مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

وأجرت سلطات كردستان العراق، يوم الاثنين، الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، حيث بلغت نسبة التصويت في الاستفتاء 92 % .

ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.