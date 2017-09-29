بدأ, يوم الجمعة, تطبيق الحظر الذي فرضته الحكومة المركزية في العراق على الرحلات الدولية إلى إقليم كرستان رداً على الاستفتاء.

وأفاد التلفزيون العراقي, أن الحظر على الرحلات الجوية الذي جاء رداً على تصويت اقليم كردستان على الانفصال عن العراق بدأ تطبيقه اليوم في الساعة السادسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش).

وأمهلت بغداد حكومة إقليم كردستان حتى الساعة السادسة مساء لتسليم السيطرة على المطارين الدوليين في أربيل والسليمانية لتجنب الحظر, وقالت حكومة الإقليم إنها لن تمتثل.

و طلب البرلمان العراقي إغلاق البعثات الأجنبية والقنصليات في أربيل, كما فوض العبادي ارسال الجيش للسيطرة على كركوك وحقول النفط.

كما طالبت الحكومة العراقية من الأكراد إلغاء نتائج استفتاء الانفصال , مهددة بفرض الحكم العراقي في كل مناطق كردستان بقوة الدستور

وأجرت سلطات كردستان العراق، يوم الاثنين، الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، حيث بلغت نسبة التصويت في الاستفتاء 92 % .

ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.

سيريانيوز