أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الجمعة, أن "هناك مشاكل في التعاون الروسي الأمريكي بشأن سوريا، إلا أنه مثال للتركيز على مصالح مشتركة".

وقال لافروف, في لقاء مع مجموعة من الخبراء الأمريكيين بحسب روسيا اليوم, "كيف نتعاون حول سوريا – إن هناك مشاكل بالطبع لأننا لا نفهم كل الأمور بشكل متطابق، إلا أن ذلك مثال على كيفية تحييد الخلافات والتركيز على مصالح مشتركة ".

وأضاف الوزير الروسي أن المجتمع الدولي بأكمله معني بتعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، قائلا "أنا على قناعة بأن العالم كله ينتظر ذلك، وسيتنفس الصعداء في حال إقامة مثل هذا التعاون ".

وتابع "نفهم جيدا أن هناك وضعا شاذا نشأ في المجال السياسي في الولايات المتحدة نتيجة الانتخابات التي لا يستطيع الحزب الديمقراطي تجاوزها حتى الآن"، مشيرا إلى أن خصوم الإدارة الأمريكية الحالية يحاولون اتهام روسيا بكل شيء.

وأكد وزير الخارجية الروسي "نحن لا نبالغ في درامية هذا الوضع وننظر إليه بواقعية ونفهم أن هذه المرحلة ستنتهي عاجلا أم آجلا ".

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، تشن هجمات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014, كما بدأت روسيا بشن طلعات جوية على مواقع "داعش" و "جبهة النصرة" في أيلول 2015.

وتعتبر روسيا من أكثر الدول الداعمة للنظام عسكريا و لوجستياً , في حين تقدم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

سيريانيوز