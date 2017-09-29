كشفت تقارير إعلامية، إن قائمة مرشحي جائزة "نوبل" للسلام لعام 2017، تضم كل من من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريريكا موغيريني، ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري إلى جانب شخصيات أخرى.

وقالت نشرة "نيوز ان اينغلش" النرويجية ان مدير مؤسسة أبحاث السلام النرويجي هنريك أوردال أدرج اسم كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريريكا موغيريني، لدورهما الهام جدا في التوصل إلى الاتفاق النووي.

فيما رشح الكاتب والمؤرخ "اسله سوين" إلى جانبهما وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري أيضا، لذات السبب أيضاً.

وقال اوردال إنه "اكتفي بترشيح ظريف وموغريني لهذه الجائزة ليس انتقادا لكيري، بل لإثبات أن الاتفاق النووي ليس بحاجة لدعم أمريكا".

ويعتقد اوردال وسوين أن منح هذه الجائزة لمن أسهم في إنجاح الاتفاق النووي، يحمل رسالة دعم مهمة من المجتمع الدولي للاتفاق.

وتضم قائمة المرشحين لهذا العام 318 جهة (215 شخصا و 103 مؤسسات) للحصول على هذه الجائزة، التي سيتم الإعلان عن الفائز فيها يوم الجمعة القادم.

وتبقي الأكاديمية السويدية هوية المرشحين سرية على مدى 50 عاماً على الأقل، لكن الجهات الراعية لهم من نواب أو وزراء وفائزين سابقين وبعض أساتذة الجامعات يمكن أن يكشفوا عن اسم مرشحهم.

ومن بين المتنافسين "الخوذ البيض" في سوريا، والطبيب الكونغولي دنيس موكوويجي، والمدون السعودي المسجون رائف بدوي، والأميركي إدوارد سنودن الذي كشف المراقبة الإلكترونية التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأميركية.

ومن المنتظر ان ينطلق موسم جوائز نوبل الاثنين المقبل، وسط ترقب لمن ستؤول إليه جائزة السلام، في ظل التوتر الشديد حول الملفين النوويين في إيران وكوريا الشمالية، ولجائزة الأدب التي نالها العام الماضي بوب ديلان، وأثار جدلاً بعد صمته الطويل قبل قبوله بها.

وكان مخترع الديناميت السويدي الفريد نوبل ابتكر هذه الجوائز في العام 1901 عن خمس فئات هي الادب والسلام والطب والفيزياء والكيمياء لتكريم "الذين قدموا خدمات جليلة للانسانية في العام المنصرم".

واضاف بنك السويد بمناسبة المئوية الثالثة لتأسيسه في العام 1968 "جائزة للعلوم السياسية تكريما لنوبل".

سيريانيوز