قال مسؤول أمريكي, يوم الجمعة, أن جنديا واحدا على الأقل أصيب إصابات لا تهدد حياته عندما ارتطمت طائرة عسكرية أمريكية بالأرض في سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ,قوله أن طائرة من طراز (أوسبري) "ارتطمت بالأرض" لدى هبوطها.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، تشن هجمات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

سيريانيوز