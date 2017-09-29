قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله يوم الجمعة إن الجيش السوري وحلفاءه تمكنوا من تأمين الطريق من تدمر إلى دير الزور، وهو خط إمداد رئيسي من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى المدينة الواقعة بشرق البلاد، بعد صد هجوم عنيف لتنظيم داعش.

وقالت وحدة الإعلام الحربي لحزب الله ”الجيش السوري وحلفاؤه يؤمنون أوتوستراد دير الزور–تدمر بالكامل بعد إفشالهم الهجوم العنيف الذي شنه تنظيم داعش على نقاطهم بين بلدتي الشولا وكباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي وبات الأوتوستراد سالكا أمام حركة المرور بالاتجاهين من وإلى دير الزور“.

وهجوم داعش الذي بدأ يوم الخميس هو أول هجوم مضاد كبير يستهدف الجيش السوري وحلفاءه منذ تقدمهم في منطقة يسيطر عليها التنظيم المتشدد ليصلوا إلى مدينة دير الزور هذا الشهر.

أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر ميداني يوم الخميس بأن تنظيم "داعش" الارهابي قطع الطريق إلى محافظة دير الزور إثر سيطرته على بلدة كباجب بريف المحافظة الجنوبي الغربي.

وشن الجيش النظامي مؤخرا بدعم من روسيا حمل عسكرية ضد "داعش" في دير الزور, تمكن من خلالها من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات وعن مطار دير الزور, كما ضيق الخناق على التنظيم بعد انتزاعه منطقة الجفرة, وتمكن ايضا من العبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات, حيث حقق تقدما فيها.

سيريانيوز