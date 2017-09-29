قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة، أن موسكو ستقاوم بحزم محاولات واشنطن عرقلة عملية القضاء على الإرهابيين في سوريا بشكل نهائي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي المسؤول عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب أوليغ سيرومولوتوف قوله ، إن موسكو "قد تصدت بقوة لمحاولات الولايات المتحدة إعاقة القضاء السريع والنهائي على معاقل الإرهابيين في سوريا وعرقلة تقدم القوات الحكومية".

واضاف سيرومولوتوف أن "قوة خارجية توجد على الأراضي السورية بشكل غير شرعي ودون موافقة الحكومة السورية، تنشط في تحديد نطاق جغرافي لخطوات الجيش السوري الذي يسعى لتحرير بلاده من الإرهابيين"، واصفا ذلك بأنه "وضع سخيف".

وتعارض السلطات السورية تواجد وأنشطة التحالف الدولي بقيادة واشنطن، والذي ينفذ ضربات جوية ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014، ويقدم الدعم لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في معاركها ضد التنظيم بالرقة ودير الزور.

وكانت وزارة الدفاع الروسية, نشرت يوم الأحد الماضي, صور اعتبرتها أدلة على تواطئ القوات الأمريكية مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في ريف دير الزور الشمالي.

ويشار إلى أن هذه ليست الاتهامات الأولى التي توجهها وزارة الدفاع الروسية إلى العسكريين الأمريكيين بالتواطؤ مع منظمات إرهابية في سوريا، حيث كانت موسكو قد حملت الولايات المتحدة، قبل أيام، المسؤولية عن الوقوف وراء هجوم شنه مسلحو "جبهة النصرة" على مواقع للجيش النظامي في ريف حماة الشمالي الشرقي قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.

سيريانيوز