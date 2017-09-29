أكد المتحدث باسم الكرملين الروسي دميتري بسكوف، يوم الجمعة، أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى روسيا ستجري في بداية تشرين الأول القادم، وأعرب عن أمله في أن تسمح هذه الزيارة بتقارب موسكو والرياض.

وقال بيسكوف للصحفيين "يتمثل أملنا الرئيسي في أن هذه الزيارة ستعطي زخما قويا جديدا لتطوير العلاقات الثنائية، لأن قدرات علاقاتنا أكبر بكثير من الواقع ، ونريد تطوير حوارنا".

وأوضح بيسكوف ان "المملكة العربية السعودية بلد يلعب دورا مهما للغاية في الشؤون العربية وهي من الدول الرائدة في العالم العربي، ولذلك تهتم روسيا بالطبع بالحفاظ على الحوار معها، بما في ذلك في إطار مناقشة الوضع في منطقة الشرق الأوسط وسوريا بشكل خاص".

وتعد السعودية وروسيا أبرز الدول الداعمة لأطراف النزاع في سوريا، وذلك وفقاً لتقرير صدر عن منظمة "أوكسفام" الخيرية في شباط 2016.

وكانت وكالة (نوفوستي) الروسية قد نقلت قبل أيام عن مصدر أن العاهل السعودي سيزور روسيا في الفترة ما بين 4 و7 تشرين الاول القادم.

وتعد زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود المنتظرة الى روسيا، الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في موسكو، أيار الماضي، أن روسيا والسعودية تعملان معا للتوصل لحل الأزمة السورية.

سيريانيوز