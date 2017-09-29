أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن قواتها بدأت العمل على إزالة الألغام من منشآت المرافق العامة في دير الزور، حيث تقدر المساحة المطلوب تطهيرها من المتفجرات بنحو 1500 هكتار.

وقالت الوزارة في بيان "قبل كل شيء، يقوم مختصون من المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية، بإزالة المتفجرات من الطرق المؤدية إلى منشآت البنية التحتية في مدينة دير الزور، والمستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي ومرافق الكهرباء".

وتابع البيان، ان خبراء إزالة الألغام الروس يعملون أيضا على تطهير الطرق والمباني عند مداخل المدينة وفي ضواحيها، لضمان سلامة القوافل الإنسانية التي ترسل إلى دير الزور.

وأضاف البيان أنه وصل إلى سوريا أكثر من 170 عسكريا من مركز مكافحة الألغام الروسي و10 طواقم من خدمة كشف الألغام، إضافة إلى 40 قطعة من أحدث أنواع الأجهزة والمعدات الخاصة، بما في ذلك روبوتات لنزع المتفجرات عن بعد.

وبحسب البيان، استطاع خبراء إزالة الألغام الروس، خلال الأيام الأولى من عملهم في دير الزور، تعطيل مفعول أكثر من 1.5 ألف عبوة ناسفة، بينها 100 عبوة يدوية الصنع، كما تمكنوا من تفتيش 8 كيلومترات من الطرق، و8 مباني وحوالي 3 هكتارات من أراضي المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في 11 من أيلول الحالي، إرسال خبراء ومعدات خاصة إلى سوريا لإزالة المتفجرات في دير الزور.

يشار إلى أن عمل الخبراء الروس في دير الزور، جاء عقب تمكن الجيش النظامي من كسر الحصار المفروض على مدينة دير الزور لثلاث سنوات، كما يواصل معاركه ضد "داعش" لطرده من المدينة.

سيريانيوز