تعرض ثلاثة أشخاص للإصابة، يوم الخميس، جراء سقوط قذائف صاروخية على أحياء في حلب.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة حلب، لم تسمه، قوله ان "3 أشخاص بينهم طفلان أصيبوا، نتيجة سقوط قذائف صاروخية على حيي الموكامبو والشهباء".

واتهمت الوكالة مجموعات مسلحة تتموضع في ريف حلب الجنوبي والغربي باطلاق القذائف.

وكانت امرأة اصيبت في حلب يوم الاثنين، اثر سقوط قذائف صاروخية في محيط السكن الجامعي بالمدينة.

ويتواصل استهداف المناطق بالقذائف، رغم التوصل لاتفاق خلال اجتماع استانا الاخير منتصف الشهر الجاري على اقامة مناطق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 اشهر قابلة للتمديد.

وتتعرض مناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي الى الاستهداف بالقذائف والرصاص المتفجر، في حين تشهد مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة الى قصف وغارات جوية ومدفعية ينفذها النظامي بدعم من روسيا.

سيريانيوز