أعلنت روسيا عن مقتل 45 جندياً سورياً في انفجار أبنية مفخخة من قبل فصائل المعارضة المسلحة بمنطقة عين ترما في ريف دمشق.

وذكرت قناة (rt) الروسية ان إن "19 جنديا سوريا قتلوا في انفجار أبنية مفخخة من قبل فيلق الرحمن والفصائل المسلحة الأخرى في عين ترما ".

واشارت الى أن " 26 جنديا سوريا لقوا مصرعهم، يوم الأربعاء, جراء الانفجار في المنطقة ليرفع عدد القتلى إلى 45"..

ودارت معارك عنيفة على جبهة عين ترما بريف دمشق, بين الجيش النظامي وفصائل المعارضة, فيما تحدثت مصادر معارضة ونشطاء عن مقتل عشرات الجنود التابعين للنظامي في كمين نفذه "الجيش الحر" في المنطقة.

كما تحدث "فيلق الرحمن" عبر بيان, امس عن قتل وجرح عدد من عناصر الجيش النظامي، الأربعاء، أثناء محاولتهم اقتحام بلدة عين ترما ، إثر كيمن نصبه لهم .

تشهد مناطق جوبر وعين ترما معارك عنيفة وتصعيد في عمليات القصف, في محاولة من الجيش النظامي اقتحام المنطقة.

وتخضع بلدات وريف دمشق لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الاسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع الممتد منذ ستة أعوام.