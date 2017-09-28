حكمت ​المحكمة العسكرية​ اللبنانية حضوريا على الشيخ المتشدد ​أحمد الأسير​ بالإعدام​، في القضية المعروفة بـ"أحداث عبرا" عام 2013.

وحكمت المحكمة على أمجد، شقيق أحمد الأسير بالإعدام أيضا، فيما حكمت على الفنان المعتزل فضل شاكر، غيابا بالسجن 15 عاما مع الأشغال شاقة وتجريده من حقوقه المدنية.

و اعتقلت السلطات اللبنانية الأسير في مطار بيروت عام 2015 أثناء محاولته المغادرة بواسطة جواز سفر مزور، علما أن قائمة الاتهامات الموجهة ضده تضمنت تشكيل منظمة إرهابية والتحريض على العنف ضد الجيش.

يشار الى ان بلدة عبرا القريبة من مدينة صيدا شهدت اشتباكات عنيفة في يونيو/حزيران عام 2013 بين أنصار الأسير المسلحين وقوات الجيش، تمكنت الأخيرة من حسمها بخسائر كبيرة تمثلت في مقتل 18 جنديا وجرح 100 آخرين، مقابل مقتل 11 من أنصار الأسير.