اردوغان: تشكيل مناطق خفض التوتر في سوريا أعطى زخما لمباحثات جنيف

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس، الاستعداد لمواصلة العمل بخصوص مناطق خفض التصعيد في سوريا.

وقال الرئيس بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان عقب محادثات ثنائية في أنقرة "تم تأكيد الاستعداد لمتابعة الاتفاقات النهائية التي تم التوصل إليها في منتصف أيلول في أستانا أثناء الاجتماع الدولي السادس، حول إقامة أربع مناطق لخفض التصعيد في سوريا، بما في ذلك محافظة إدلب".

وأشار بوتين إلى أن "إنشاء مناطق خفض تصعيد في سوريا أصبح مقدمة لإنهاء الحرب في سوريا"، موضحا أنه " تم وضع الظروف الضرورية لإنهاء الحرب بين الأشقاء في سوريا والقضاء النهائي على الإرهابيين وعودة السوريين إلى الحياة السلمية في ديارهم".

واختتمت محادثات أستانا 6، في 15 الجاري حيث تم التوصل لاتفاق حول اقامة منطقة خفض التصعيد في محافظة ادلب, والتي اعتبرت اهم نتيجة للمحادثات.

واتفقت الدول الضامنة في أيار الماضي, من حيث المبدأ على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا , وحتى الآن اكتملت عملية تشكيل المناطق الثلاث في ريفي القنيطرة ودرعا، وفي الغوطة الشرقية، وفي حمص, اما ادلب فتم الاتفاق خلال محادثات استانا الجارية على انشاء منطقة خفض تصعيد بالمحافظة.

وتابع الرئيس الروسي "اتفقنا مع أردوغان على الحفاظ على اتصالات وثيقة عبر قنوات الخارجية والقنوات العسكرية لتسوية الأزمة في سوريا".

من جهته, قال أردوغان أنه "تم التأكيد خلال اللقاء مرة أخرى على الالتزام بمواصلة الإرادة المشتركة والتعاون الوثيق حيال حل الأزمة السورية بالطرق السياسي".

واضاف اردوغان أن "تشكيل مناطق خفض التوتر في سوريا أعطى زخما لمباحثات جنيف".

وكان المبعوث الاممي الى سورية ستافان دي ميستورا قال, في كلمة له أمام جلسة لمجلس الأمن عقدت الأربعاء, أود أن أؤكد اعتزامي عقد الجولة الثامنة من المفاوضات السورية في جنيف بعد شهر تقريبا.

وعقدت 7 جولات من محادثات جنيف, رعاها الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا, لكنها لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه.

و تمت خلال الجولات مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب,في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع.