أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، يوم الخميس، مسودة قانون تسمح بتشديد العقوبات على "حزب الله"، وتتضمن إجراءات إضافية تحد من مصادر تمويله.

وقالت وسائل اعلام ان مشروع القانون يهدف ، إلى الحد من تمويل حزب الله اللبناني المدعوم من إيران من خلال فرض عقوبات جديدة وقاسية على شبكات تمويل الحزب، للحد من قدرته على استعمال الأموال التي يدعم بها نشاطه.

وتشمل العقوبات أيضا تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تضمين مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية لـ"حزب الله" أو أحد الكيانات المرتبطة به.

كما يخول مشروع القانون للرئيس الأمريكي تحديد الأشخاص والكيانات الذين ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع "حزب الله".

فرضت الولايات المتحدة الامريكية, في تموز الماضي, عقوبات مالية جديدة, ضمن ما يعرف بقانون " قائمة ماغنيتسكي", على قياديين اثنين "بحزب الله" اللبناني وعدد من الشخصيات الروسية, وذلك بتهمة تتعلق "بانتهاك حقوق الإنسان".

وكانت الادارة الامريكية اصدرت قانون منع التمويل الدولي لحزب الله في عام 2015 استهدف قطع مصادر تمويل الجماعة في مختلف أنحاء العام,وفي تموز اقترح أعضاء في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعديلات لتشديد القانون.

وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على عدد من المقربين من "حزب الله" والاشخاص والشركات والمصارف المتهمة بدعم الحوب.

وأدرجت واشنطن مؤخرا "حزب الله" على قائمة التنظيمات الإرهابية، كما قررت وزارة الخزانة الأمريكية, منذ 2011 فرض عقوبات اقتصادية على حزب الله اللبناني, بسبب دوره في "دعم الحكومة السورية ومساهمته في اعمال العنف ضد الشعب السوري", حيث يعتبر من أبرز الداعمين للجيش النظامي في معاركه ضد الفصائل المعارضة له.