أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر ميداني يوم الخميس بأن تنظيم "داعش" الارهابي قطع الطريق إلى محافظة دير الزور إثر سيطرته على بلدة كباجب بريف المحافظة الجنوبي الغربي.

وأوضح المصدر, بحسب الوكالة, أن "مسلحي "داعش" شنوا هجوما عنيفا من ثلاثة محاور الأول باتجاه التلال المحيطة بالسخنة بريف حمص الشمالي الشرقي والمحور الثاني باتجاه كباجب والثالث باتجاه الشولا وتمكنوا بعد ذلك من السيطرة على تلال الهيل جنوب السخنة والشولا وكباجب ".

وأضاف المصدر أن "الجيش استعاد الشولا وتلال الهيل بعد معارك عنيفة خاضها ضد مسلحي التنظيم استمرت لعدة ساعات في حين الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الطرفين لاستعادة كباجب وبالتالي اعادة فتح طريق دير الزور السخنة الذي سيطر عليه الجيش السوري قبل أسابيع فك خلالها الحصار الذي فرض على دير الزور لمدة اكثر من 4 سنوات".

وشن الجيش النظامي مؤخرا بدعم من روسيا حمل عسكرية ضد "داعش" في دير الزور, تمكن من خلالها من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات وعن مطار دير الزور, كما ضيق الخناق على التنظيم بعد انتزاعه منطقة الجفرة, وتمكن ايضا من العبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات, حيث حقق تقدما فيها.