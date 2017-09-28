قال زعماء أكراد سوريا, يوم الأربعاء, إن تصويت أكراد العراق بالموافقة على الاستقلال في الاستفتاء الذي جرى مؤخرا قد يفتح المجال للحصول على حكم ذاتي, بعد التفاوض مع النظام السوري.

وأوضحت السياسية الكردية البارزة إلهام أحمد, في تصريح لوكالة (رويترز), إن "مسؤولين من المناطق التي يقودها الأكراد في سوريا اجتمعوا بالفعل مع النظام السوري مرتين, لكن الحوار الذي توسطت فيه روسيا لم يسفر عن شيء".

ويعارض النظام السوري فكرة اقامة الاكراد حكم ذاتي , لكن وزير الخارجية وليد المعلم قال ان الموضوع قابل للتفاوض.

وجاء ذلك عقب انطلاق الجمعة الماضي انتخابات محلية في المناطق التي يسيطر عليها الاكراد في شمال سوريا, وذلك بعد نحو عام ونصف على اعلان الاكراد قيام نظام فيدرالي على المناطق التي سيطروا عليها.

وأعلن الأكراد، في آذار عام 2016 بعد نجاحهم في صد هجمات "داعش" وتحرير مساحات واسعة من الأراضي شمالي سوريا، عن قيام نظام فدرالي في مناطق سيطرتهم التي قسموها إلى ثلاثة أقاليم، هي الجزيرة (محافظة الحسكة، شمال شرق) والفرات (شمال وسط، تضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة) وعفرين (شمال غرب، تقع في محافظة حلب).

وأضافت المسؤولة الكردية أن الاستفتاء الذي أجرى يوم الاثنين في كردستان العراق قد "يدفع السلطات الكردية هناك إلى فتح طرق مع المناطق المستقلة التي أقامها أكراد سوريا وحلفاؤهم في شمال سوريا".

وأجرت سلطات كردستان العراق، يوم الاثنين، الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، في تحد لحليفتهم الولايات المتحدة ولحكومة بغداد وللجارتين تركيا وإيران, حيث بلغت نسبة التصويت في الاستفتاء 92 % .

يشار إلى أن الأحزاب الكردية الرئيسية في سوريا تسيطر حاليا على ربع مساحة البلاد تقريبا, وتمثل وحدات "حماية الشعب" الكردية الأساس العسكري, فيما تسعى الأحزاب للحصول على حكم ذاتي في إطار دولة سورية لا مركزية.