انتخب أعضاء مجلس الشعب، يوم الخميس، بالأغلبية المطلقة حموده يوسف صباغ رئيساً للمجلس. الذي حصل على 193 صوتاً.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن صباغ حصل عىل 193 صوتاً، خلال الجلسة الخامسة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني التي انعقدت برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور.

وأضافت الوكالة، حصل عضو المجلس أحمد مرعي على 10 أصوات وحصل عضو المجلس نضال حميدة على 4 أصوات وعضو المجلس وضاح مراد على 3 أصوات.

وتنص الفقرة 5 من المادة 15 من النظام الداخلي لمجلس الشعب على أنه "يعد فائزا بمنصب رئيس المجلس المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة لعدد أعضاء المجلس، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب فورا بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة ويكتفى عندئذ بالأغلبية النسبية".

وجرى انتخاب رئيس المجلس وفقا للنظام الداخلي للمجلس الذي يعتبر نافذا وفقا لقرار المجلس رقم 304 بدءا من تاريخ الأول من شهر آب الماضي، وتنص الفقرة /1/ من المادة /20/ منه على أنه "إذا شغرت عضوية أي عضو من أعضاء مكتب المجلس لأي سبب كان عمد المجلس إلى انتخاب خلف له للمدة المتبقية وذلك خلال مدة ستين يوما تلي تاريخ الشغور".

وكانت القيادة القطرية لحزب البعث الاشتراكي, انتخبت يوم الاربعاء, حمودة الصّباغ ليتولى مهام رئاسة مجلس الشعب.

وحمودة الصباغ من مواليد محافظة الحسكة 1959 دخل مجلس الشعب أول مرة في انتخابات عام 2012 درس الحقوق وحاصل على إجازة جامعية ويشغل منصب رئيس مكتب الفلاحين القطري في القيادة القطرية لحزب البعث.

وأقيلت رئيس المجلس هدية عباس من منصبها، في شهر تموز الماضي, وتم تكليف نائبها نجدت أنزور بمهام رئيس المجلس الى حين انتخاب رئيس مجلس جديد في مدة اقصاها 15 يوما .

سيريانيوز