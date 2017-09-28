أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، يوم الأربعاء، عن "قلقه العميق"، بعد تقارير عن سقوط ضحايا بغارات جوية على ادلب وحماة.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن لوكوك قوله خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، ان "الضربات الجوية على دير الزور يوم الثلاثاء أسفرت عن مصرع 80 شخصا من المدنيين الفارين من قبضة تنظيم داعش".

وتابع المسؤول الأممي ان "الغارات الجوية استهدفت المدارس والمستشفيات بإدلب، وقد أبلغنا الشركاء الإنسانيين الأسبوع الماضي بأن 3 مستشفيات باتت خارج نطاق العمل في كفر نبل وخان شيخون وهيش في ريف ادلب بسبب الضربات الجوية".

وكانت مصادر معارضة تحدثت يوم الأربعاء، عن مقتل وإصابة عدة أشخاص في سلسلة غارات، متهمة الطيران الروسي بتنفيذها في مناطق بإدلب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الأيام القليلة الماضية استهداف تجمعات "إرهابيين" في مناطق بادلب وحماة، الأمر الذي قالت انه رداً على مقتل عسكرييها في سوريا، ونفت ان تكون قواتها قصفت مناطق سكنية.

سيريانيوز