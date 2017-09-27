بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف و مساعد الأمين العام للأمم المتحدة , يوم الأربعاء, ملف الأوضاع في سوريا والمساعدات الإنسانية.

و ذكرت وكالات انباء ايرانية ان "ظريف التقى مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك, و بحثا عدة ملفات إقليمية ودولية منها ملف الأوضاع في سوريا و إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري".

وكان وزير الخارجية الإيراني بحث مع المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا , يوم السبت 23 أيلول الجاري, الأوضاع في سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية في نيويوك على هامش الاجتماع الـ 72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

كما التقى ظريف رئيس جمعية الصليب الأحمر الدولي بيتر ماورر وبحث معه سبل إيصال المساعدات الإنسانية للمهجرين بسبب الأوضاع في سوريا واليمن وميانمار.

وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا انسانية مأساوية نتيجة الحصار, حيث سجلت فيها حالات وفاة جراء "المجاعة" ونقص الادوية, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الانسانية, في ظل مناشدات اممية وعدة منظمات بضرورة ادخال المساعدات للمحاصرين.

وتشهد نيويورك اجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 19 من أيلول الجاري، يتناول معظمها تطورات الوضع في سوريا، فضلاً عن لقاءات ثنائية مختلفة الأطراف تبحث الملف السوري بدورها.

سيريانيوز