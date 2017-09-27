فوض البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي, يوم الأربعاء, باتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على حقول النفط في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان العراق, على خلفية الاستفتاء الذي اجرته حكومة الاقليم.

وطالب العبادي ,خلال جلسة البرلمان العراقي, بحسب وسائل اعلام, قوات "البيشمركة" بالانسحاب إلى المناطق المتنازع عليها، مؤكدا "التزام حكومته بالدفاع عن جميع مكونات الشعب العراقي، بمن فيهم الأكراد".

وجاء هذا التفويض أثناء جلسة عقدها البرلمان العراقي بهدف التصويت على صيغة القرار النهائي الخاص بشأن الاستفتاء على انفصال الإقليم الكردي.

وكانت قوات "البيشمركة" الكردية فرضت سيطرتها على محافظة كركوك في عام 2014 ومنعتها من السقوط في أيدي مسلحي "داعش"، بعد تراجع الجيش العراقي أمام مسلحي التنظيم الذي استولى على نحو ثلث أراضي البلاد.

وهدد العبادي حكومة اقليم كردستان بوقف كل الرحلات الجوية الدولية المباشرة من وإلى كردستان العراق ابتداء من الساعة الثالثة مساء الجمعة, في حال تم تسليم السيطرة على مطاري أربيل والسليمانية , في خطوة رفضتها حكومة الاقليم.

وتأتي هذه التطورات على خلفية إجراء سلطات كردستان العراق، يوم الاثنين، الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، الذي شارك فيه حوالي 3.3 مليون شخص، مع نسبة إقبال تجاوزت 72 بالمئة، وذلك في خطوة عارضتها بشدة الحكومة العراقية المركزية في بغداد وعدد من الدول، على رأسها تركيا وإيران والولايات المتحدة وبريطانيا.

ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.

سيريانيوز