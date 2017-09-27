لقي ضابط وجندي وإسرائيلي مصرعه وأصيب 4 جنود آخرين, ليلة الثلاثاء, في حادثة وقعت خلال تدريبات في مرتفعات الجولان المحتلة.

وأرجع الجيش الإسرائيلي, في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة (الأناضول)، سبب الحادث الى "انقلاب مدفع ذاتي الحركة خلال التدريب".

وأشار إلى أن "الجنود الجرحى نقلوا برا وجوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

وأمر اللواء كوبي باراك قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي بوقف التدريبات من بعد ظهر الاربعاء حتى يوم الاحد, حتى يتم إجراء تحقيق أولي في ظروف الحادث.

ويجري الجيش الإسرائيلي تدريبات واسعة منذ عدة أسابيع في مرتفعات الجولان المحتلة التي احتلها عام 1967.