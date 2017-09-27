كشف "الحرس الثوري الايراني", يوم الاربعاء, أن تدخله عسكرياً في الاراضي السورية لم يكن من أجل الدفاع عن الرئيس بشار الأسد.

ونقلت (rt) عن قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، قوله في كلمة خلال مؤتمر لقادة الحرس الثوري الإيراني في خوزستان بمنطقة الاحواز جنوب البلاد، ان "إيران خاضت تلك الحرب باعتبار أنها ستؤدي إلى انتصار أو هزيمة محور المقاومة والثورة الإسلامية الإيرانية".

واضاف ان " مصير ايران مرتبط بهذه الحروب"، مشيرا إلى أن "الرئيس الأسد يدافع عن الثورة الاسلامية بدوافع مختلفة، كالعداء لإسرائيل".

وكان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي اعلن, في شهر اب الماضي, أن التدخل الإيراني في سوريا قائم على المصلحة.

ويقاتل إلى جانب الجيش النظامي عناصر من الحرس الثوري ومقاتلين من "حزب الله" اللبناني وعناصر عراقية وأفغانية أشهرها "لواء أبو الفضل العباس".

وتواجه إيران اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.