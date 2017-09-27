طمأن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي, يوم الأربعاء, بأن المنظومة الكهربائية قادرة على توفير حاجة البلاد بشكل كامل , كاشفا عن سبب تزويد لبنان بالكهرباء . .

ونقلت وسائل اعلام عن خربوطلي قوله إننا "بكلّ فخر نصدّر الكهرباء إلى لبنان من أجل تأمين موارد مالية".

واثار موضوع تزويد لبنان بالكهرباء اعتراضا من قبل المواطنين, لاسيما ان ساعات التقنين في المناطق كانت تصل إلى 4 ساعات قطع مقابل ساعتين تغذية, وفي مناطق اخرى 3 قطع و3 وصل.

وكان خربوطلي اعلن مؤخرا عن الاستمرار بتزويد الجانب اللبناني بمئة ميغا كهرباء من أصل 2400 .

وأوضح خربوطلي أن البلاد "وصلت في بداية العام الحالي إلى أدنى مستوى من التوليد 600 ميغا واط وكانت كمية الوقود التي تصلنا صفر".

واوضح انه " يتم العمل على إنجاز سلسلة من المشاريع, حيث تم ابرام عقود ومذكرات تفاهم مع إيران لشراء مجموعات لتوليد الطاقة باستطاعة 2000 ك واط".

وكانت سوريا وإيران وقعا, الشهر الجاري, مذكرة تفاهم وعقدين لإنشاء محطة توليد باللاذقية وخمس مجموعات غازية في بانياس بطرطوس.

وتحسن الواقع الكهربائي في سوريا بشكل ملحوظ, لاسباب ارجعتها وزارة الكهرباء, الى استعادة السيطرة على حقول الغاز بالمنطقة الوسطى, حيث ارتفعت واردات مادة الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 10 ملايين ونصف متر مكعب من الغاز يوميا, إضافة إلى نجاح الحكومة في توريد مادة الفيول ما انعكس إيجابا على الطاقة المولدة بالمحافظات.

وكان قطاع الكهرباء في سوريا مر بظروف وتحديات نتيجة الحرب, بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.