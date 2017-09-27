قدّم باريس سان جيرمان واحدة من أفضل لياليه الأوروبية بفوزه المبهر على ضيفه بايرن ميونيخ (3-0) اليوم الأربعاء في قمة الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

على أرض "حديقة الأمراء"، أبهر صاحب الأرض بثلاثية ممتعة تداول على توقيعها داني ألفيش (2) والأوروغواياني إدينسون كافاني (31) والبرازيلي نيمار دا سيلفا (63).



وفي مباراة ثانية، نجح سلتيك الاسكتلندي في تدارك كبوة البداية الكارثية أمام سان جيرمان بالخمسة على أرضه، محققاً فوزاً عريضاً على أرض أندرلخت البلجيكي بثلاثية كاملة سجّلها لايف غريفيثس (38) وباتريك روبرتس (50) وسكوت سينكلير (90).



بهذا الفوز الكبير، انفرد سان جيرمان بصدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وبقي كل من بايرن وسلتيك ثانياً برصيد 3 نقاط، في حين ظلّ أندرلخت متذيلاً للمجموعة برصيد خال من أية نقطة.