سحق مانشستر يونايتد الإنجليزي مضيفه سسكا موسكو الروسي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد الأربعاء، على ملعب "أرينا خيمكي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد كل من روميلو لوكاكو (4) و(26) وأنتوني مارسيال (18) وهنريك مخيتريان (57)، فيما جاء هدف سسكا الوحيد عن طريق البديل كونستانتين كوتشاييف (90).



وانفرد مانشستر يونايتد بصدارة المجوعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد سسكا موسكو عند 3 نقاط، في المركز الثالث.



وضمن نفس المجموعة امطر بازل السويسري شباك ضيفه بنفيكا البرتغالي بخمسة أهداف نظيفة ليصعد للمركز الثاني بفارق الاهداف عن سسكا موسكو.