حقق برشلونة، فوزًا صعبًا على مضيفه سبورتينج لشبونة (1-0) الأربعاء، على ملعب "خوسيه ألفالادي" في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

هدف برشلونة تكفل بتسجيله سيباستيان كواتس مدافع سبورتينج لشبونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة (49).



وارتفع رصيد الفريق الكتالوني، إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمَّد رصيد سبورتينج لشبونة عند 3 نقاط، بالتساوي مع يوفنتوس الذي فاز على أولمبياكوس الذي يتذيل المجموعة.



وضمن نفس المجموعة، نجح يوفنتوس في تحقيق فوزه الأوروبي الأول هذا الموسم على حساب ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد .



وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 60 عبر الأرجنتيني جونزالو هيجواين قبل أن يضاعف ماريو ماندزوكيتش النتيجة في الدقيقة 80 ليرتفع رصيد يوفنتوس إلى 3 نقاط في المركز الثالث خلفاً لسبورتنج لشبونه الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط فيما بقي رصيد الفريق اليوناني دون نقاط في ذيل الترتيب.