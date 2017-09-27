أوقفت عدد من الشرطات العربية والأجنبية, يوم الأربعاء, جميع رحلاتها الجوية من وإلى إقليم كردستان, استجابة لطلب السلطات العراقية, ردا على الاستفتاء لصالح انفصال الإقليم عن العراق.

وأعلنت الحكومة التركية عن وقف حركة الطيران لشركات تابعة لها من وإلى مطاري إقليم كردستان العراق، الواقعين في أربيل والسليمانية، اعتبارا من يوم الجمعة القادم.

وقالت القنصلية العامة التركية في أربيل، في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر", ان " المديرية العامة للطيران المدني في العراق كانت قد طالبت بتعليق الرحلات من وإلى مطاري أربيل والسليمانية اعتبارا من الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي ليوم الجمعة 29 أيلول".

وتزامن ذلك, مع اعلان شركة "الخطوط الملكية الأردنية" عن تعليق رحلاتها من وإلى كردستان العراق اعتبارا من الساعة ذاتها في يوم الجمعة,استجابة لطلب السلطات العراقية.

كما قررت شركة "فلاي دبي" الإماراتية للطيران المنخفض التكلفة، التي تتخذ من دبي مقرا لها, توقيف رحلاتها بصفة مؤقتة , من وإلى أربيل والسليمانية استجابة لمطلب الحكومة العراقية، لكن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم السبت القادم.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت كل من شركتي "طيران الشرق الأوسط" اللبنانية و"مصر للطيران" عن وقف رحلاتها من وإلى كردستان العراق اعتبارا من الجمعة.

و هددت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات وتدابير عقابية بحق سلطات الإقليم, منها وقف كل الرحلات الجوية الدولية المباشرة من وإلى كردستان العراق ابتداء من الساعة الثالثة مساء الجمعة, في حال تم تسليم السيطرة على مطاري أربيل والسليمانية , في خطوة رفضتها حكومة الإقليم.

و طلب البرلمان العراقي إغلاق البعثات الأجنبية والقنصليات في أربيل, كما فوض العبادي ارسال الجيش للسيطرة على كركوك وحقول النفط

كما طالبت الحكومة العراقية من الأكراد إلغاء نتائج استفتاء الانفصال , مهددة بفرض الحكم العراقي في كل مناطق كردستان بقوة الدستور

وأجرت سلطات كردستان العراق، يوم الاثنين، الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، حيث بلغت نسبة التصويت في الاستفتاء 92 % .

ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.