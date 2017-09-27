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أفادت وكالة الأنباء (سانا), يوم الأربعاء, أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) استهدف قافلة محملة بالمساعدات الإنسانية أثناء وصولها إلى دير الزور.

وأوضحت الوكالة ان الاستهداف جاء بواسطة قذيفتي هاون اطلقهما "داعش" لدى وصول القافلة إلى مبنى محافظة دير الزور ما أسفر عن وقوع أضرار مادية .

ووصلت قافلة مؤلفة من 38 شاحنة محملة بمواد إغاثية إلى مدينة دير الزور مقدمة من منظمة الهلال الاحمر العربي السوري بعد أن كسر الجيش حصار “داعش” عن المدينة الذي استمر لأكثر من 3 سنوات.

وتتضمن القافلة, بحسب الوكالة, المواد الإغاثية وفرش وحرامات.

وهذه القافلة الثانية التي يتعرض لها "داعش", حيث سبق ان استهدف قافلة مساعدات إنسانية إيرانية, الشهر الجاري, أثناء وصوها إلى مدينة دير الزور, مما أدى إلى سقوط جرحى.

وأقرت الحكومة السورية خطة تنموية شاملة لمدينة دير الزور, وذلك عقب تمكن الجيش النظامي من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات وعن مطار دير الزور, في اطار عملية عسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وشن الجيش النظامي مؤخرا بدعم من روسيا حملة عسكرية ضد "داعش" في دير الزور, تمكن من خلالها من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات وعن مطار دير الزور, كما ضيق الخناق على التنظيم بعد انتزاعه منطقة الجفرة, وتمكن ايضا من العبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات, حيث حقق تقدما فيها.