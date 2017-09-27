يعتزم الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا عقد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف حول سوريا في نهاية شهر تشرين الاول- بداية تشرين الثاني المقبلين.

ونقلت وكالة (تاس) عن دي ميستورا قوله, في كلمة له أمام جلسة لمجلس الأمن عقدت الأربعاء, "أود أن أؤكد اعتزامي عقد الجولة الثامنة من المفاوضات السورية في جنيف بعد شهر تقريبا".

واضاف أنه "بحث الموضوع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم أمس الثلاثاء، وأن الموعد الدقيق للمفاوضات سيعلن لاحقا".

ودعا دي ميستورا الأطراف السورية التي ستشارك في المفاوضات إلى "الاستفادة من الوقت المتبقي على جولة المفاوضات القادمة ل"التقييم المسؤول والواقعي للوضع, والتحضير للتفاوض "دون شروط مسبقة".

وجاء ذلك عقب لقاء جمع نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف, في موسكو, وتم الاتفاق على أهمية تحويل عملية أستانا إلى مفاوضات مباشرة بين النظام السوري والمعارضة.

وعقدت 7 جولات من محادثات جنيف, رعاها الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا, لكنها لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه.

و تمت خلال الجولات مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب,في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع.