اتفق نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف, يوم الأربعاء, مع نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي, على أهمية تحويل عملية أستانا إلى مفاوضات مباشرة بين النظام السوري والمعارضة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية, في بيان, نشر عبر موقعها, ان بوغدانوف استقبل رمزي , الذي يقوم بزيارة عمل لموسكو حاليا , وتم بحث "الوضع في سوريا وآفاق دفع التسوية السياسية ".

وأكد بوغدانوف ورمزي أن منصة أستانا للتفاوض لا تمثل بديلا لعملية جنيف، وإنما تدعمها.

وعقدت 7 جولات من محادثات جنيف, رعاها الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا, لكنها لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه.

و تمت خلال الجولات مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب,في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع.

ورجح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، مؤخرا إجراء الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف في تشرين الأول.

وشدد الطرفان, بحسب البيان, على أن "إتمام عملية إنشاء مناطق خفض التوتر الأربع في سوريا , تخلق الظروف المواتية لسير مفاوضات جنيف تحت الرعاية الأممية وإضفاء طابع شامل عليها وعلى تعزيز الجهود الرامية إلى تقديم المساعدة الإنسانية إلى سكان سوريا".

واعتمدت الدول الضامنة للهدنة (روسيا – ايران – تركيا) اتفاقا خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الجاري حول اقامة مناطق تخفيف التصعيد بسوريا من بينها ادلب, لمدة 6 اشهر قابل الاتفاق للتمديد .