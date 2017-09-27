قررت الحكومة في شرقي ليبيا, يوم الاربعاء, منع دخول المواطنين الأمريكيين إلى أراضيها, وذلك رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الحظر المفروض على دخول مواطني عدة دول من بينها ليبيا.

وقالت حكومة شرق ليبيا لدى إعلانها الحظر, بحسب وكالات انباء, إنها ترد على "هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف المواطنين الليبيين ويضعهم في سلة واحدة مع الإرهابيين الذين تقاتلهم قواتنا المسلحة".

وليس واضحا متى أو كيف سيطبق الحظر الليبي على دخول الأمريكيين.

وليبيا من بين 8 دول شملها حظر سفر أمريكي جديد أعلن يوم الأحد, وكانت أيضا ضمن أوامر منع سفر سابقة أصدرتها إدارة ترامب وقوبلت بالعديد من الاعتراضات القضائية.

وتعارض حكومة عبد الله الثني المتحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً في طرابلس.