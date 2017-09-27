لقي شخص مصرعه , يوم الاربعاء, بانفجار لغم أرضي في منطقة قلعة المضيق, في وقت سقطت عدة قذائف على مدينة السلمية بريف حماه الشرقي ما أدى إلى إصابة امرأة .

ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة حماة لم تسمه قوله ان " تنظيم (داعش) استهدف ناحية السعن التابعة لمدينة سلمية بريف حماة الشرقي بست قذائف هاون ما أدى إلى إصابة إمرأة بجروح".

واضاف المصدر إلى ان "اعتداءات (داعش) أسفرت أيضا عن وقوع أضرار مادية بمنازل وممتلكات الأهالي".

وفي نفس السياق، افادت مصادر مؤيدة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بأن رئيس محطة تحويل كهرباء الشريعة محمد جمعة الأحمد قتل بانفجار لغم أرضي في منطقة قلعة المضيق اثناء مرافقته ورشات ال66 كيلو فولت لإصلاح الأعطال على خط التوتر المغذي لمحطة تحويل الشريعة بمنطقة الغاب بحماه .

وتكررت في الايام الماضية سقوط قذائف هاون في عدة مناطق بريف حماه, ما ادى الى سقوط ضحايا.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحماه ودير الزور , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.