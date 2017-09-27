انتخبت القيادة القطرية لحزب البعث الاشتراكي, يوم الاربعاء, حمودة الصّباغ ليتولى مهام رئاسة مجلس الشعب.

وأوضحت مصادر لصحيفة (الوطن) المحلية, ان "الإنتخابات ستتم من قبل أعضاء المجلس، (البعث يشكل غالبيتهم المطلقة)، غداً في مجلس الشعب بجلسة تخصص لذلك الساعة الحادية عشر صباحاً".

ووفقاً للنظام الداخلي الجديد للمجلس إذا لم يتقدم سوى مرشح واحد للترشح ضمن المدة المحددة يتوجب على رئيس الجلسة فتح باب الترشيح مجددا فإذا لم يتقدم سوى مرشح واحد في المرة الثانية فيعد ناجحا بالتزكية.

وترشح خلال اجتماع القيادة لاختيار مرشحها لمنصب رئيس مجلس الشعب 10 شخصيات هم محمد زاهر اليوسفي، صفوان قربي، سلام سنقر، عبود الشواح، حمودة الصباغ، عبد السلام دهموش، الياس مراد، جمال القادري، فاطمة خميس، ومشعل الحمو.. انسحب منهم 7 ليبقى التصويت على أسماء كل من السادة صفوان قربي، الياس مراد، وحمودة الصّباغ الذي فاز بنتيجة التصويت ليكون مرشح البعث لرئاسة المجلس.

وحمودة الصباغ من مواليد محافظة الحسكة 1959 دخل مجلس الشعب أول مرة في انتخابات عام 2012 درس الحقوق وحاصل على إجازة جامعية ويشغل منصب رئيس مكتب الفلاحين القطري في القيادة القطرية لحزب البعث.

وأقيلت رئيس المجلس هدية عباس من منصبها، في شهر تموز الماضي,وتم تكليف نائبها نجدت أنزرو بمهام رئيس المجلس الى حين انتخاب رئيس مجلس جديد في مدة اقصاها 15 يوما .