أعلنت مفوضية انتخابات اقليم شمالي العراق, يوم الاربعاء, عن تصويت 92 % من المشاركين في الاستفتاء لصالح انفصال إقليم كردستان عن العراق, والذي لقي معارضة شديدة من قبل الحكومة العراقية في بغداد وعدة دول.

ونقلت وكالات أنباء عن المفوضية قولها, في مؤتمر صحفي, إن "أكراد العراق أيدوا قيام دولة مستقلة , حيث صوت أكثر من 92 % لصالح الاستفتاء".

وأجرت سلطات كردستان العراق، يوم الاثنين، الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، الذي شارك فيه حوالي 3.3 مليون شخص، مع نسبة إقبال تجاوزت 72 بالمئة.

وجاءت الخطوة وسط معارضة شديدة من قبل الحكومة العراقية المركزية في بغداد وعدد من الدول، على رأسها تركيا وإيران والولايات المتحدة وبريطانيا.

وطالبت الحكومة العراقية من الأكراد إلغاء نتائج استفتاء الانفصال , مهددة بفرض الحكم العراقي في كل مناطق كردستان بقوة الدستور

كما هددت باتخاذ إجراءات وتدابير عقابية بحق سلطات الإقليم, منها وقف كل الرحلات الجوية الدولية المباشرة من وإلى كردستان العراق ابتداء من الساعة الثالثة مساء الجمعة, في حال تم تسليم السيطرة على مطاري أربيل والسليمانية , في خطوة رفضتها حكومة الإقليم.

و طلب البرلمان العراقي إغلاق البعثات الأجنبية والقنصليات في أربيل, كما فوض العبادي ارسال الجيش للسيطرة على كركوك وحقول النفط

ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.