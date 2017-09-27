اتهمت عضو مجلس الشعب ديمة سليمان, يوم الاربعاء, زميلها فواز نصور في المجلس بالتهجم عليها وتوجيه الشتائم بحقها في بهو المجلس,على خلفية طلبها استجواب وزير التربية هزوان الوز.

وأوضحت ديمة سليمان, على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك), أن "فواز نصور عضو مجلس الشعب تهجم عليي بالسباب والشتم على خلفية طلبي استجواب وزير التربية" ، وقال ان "الوزير وطني أكثر مني ومن كلشي بعيلتي ..".

وتابعت سليمان " وقال العضو المحترم أنني تجاوزت الأصول واﻵداب بتهجمي على الوزير وسبني وشتم عائلتي بأفظع عبارات الشتم وحاول ضربي لولا بعض الزملاء ....".



وأشارت عضو مجلس الشعب إلى أن "القصة حصلت في بهو المجلس وليس تحت القبة".

ولم توضح ديمة سليمان السبب الذي دفعها للمطالبة باستجواب وزير التربية

وتعتبر حادثة تهجم العضو في مجلس الشعب فواز نصور على زميلته ديمة سليمان هي الأولى من نوعها في بهو مجلس الشعب.

وكان مجلس الشعب عقد جلسة, يوم الاربعاء الماضي, بسبب عمل وزارة التربية والمناهج الدراسية التي تم اعتمادها, وسط تساؤلات واستفسارات بخصوص الأخطاء الواردة في هذه الكتب ومطالبة عدد من الأعضاء بتقديم توضيحات بشان الجدل القائم من قبل وزير التربية هزوان الوز, فيما دافع الأخير عما احتوته المناهج, كاشفا عن تشكيل لجنة علمية تربوية لدراسة الملاحظات والمقترحات .

وتعرض وزير التربية في الفترة الاخيرة لكم هائل من الانتقادات لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي, مطالبين باستقالته, بسبب قبوله المناهج الدراسية, والتي لاقت رفضا من قبل الكثيرين سواء من حيث المحتوى او التصاميم.

سيريانيوز