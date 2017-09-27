عينت ​وزارة الخارجية السعودية​ فاطمة باعشن متحدثة باسم السفارة السعودية في ​واشنطن​، لتكون بذلك أول سيدة يتم تعيينها في منصب متحدث باسم سفارة للسعودية على مستوى العالم.

وأعلنت باعشت، في تصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها "فخورة بأن تخدم السفارة السعودية في ​الولايات المتحدة​ كمتحدثة باسمها".

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة لأول مرة في تاريخ السعودية.

وتجدر الاشارة الى أن باعشن كانت قد حصلت، وفقاً لموقع "العربية نت"، على درجة الماجستير مع التركيز على التمويل الإسلامي من جامعة ​شيكاغو​، وشغلت مناصب قيادية عدة، أبرزها مديرة في مؤسسة الجزيرة العربية في العاصمة الأميركية.

كما قد عملت مع وزارة العمل و​الاقتصاد​ والتخطيط بين عامَي 2014 و2017 وتشمل مجالات تركيزها سوق العمل، وتنمية ​القطاع الخاص​، وتمكين المرأة اقتصاديا، اضافةً الى أنها عملت مستشارة في الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة ​الإمارات​ لتنمية الشباب.

سيريانيوز