أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)، يوم الأربعاء، عن موافقة الجمعية العامة للمنظمة على منح العضوية لدولة فلسطين، الخطوة التي تعارضها إسرائيل.

وقال "انتربول" على "تويتر"، "أصبحت دولة فلسطين وجزر سولومون من الدول الأعضاء في الإنتربول".

وتعارض اسرائيل عضوية فلسطين في الشرطة الدولية، حيث كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت في وقت سابق إن جهود إسرائيل لإرجاء التصويت إلى العام المقبل فشلت.

وكان مسؤول ملف الشرطة في السلطة الفلسطينية، حازم عطا الله، اجتمع مع الأمين العام للإنتربول يورجن ستوك، في مدينة ليون، الفرنسية في 21 آب الماضي، وأبلغه أن الشرطة الفلسطينية وصلت إلى المعايير المهنية التي تؤهلها للانضمام إلى المنظمة الدولية الأمنية.

كما عينت اللجنة التنفيذية للإنتربول أيضا المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة هانز كوريل، كي يقدم توصياته بشأن "عملية واضحة وشفافة لمجموعة محددة من معايير العضوية" للدول الجديدة.

وكانت السلطة الفلسطينية قدمت رسمياً طلباً للانضمام إلى "إنتربول" في العام 2015، معتبرة أن العضوية ستساعدها لمقاضاة وملاحقة المطلوبين الفارين من العدالة بسبب تهم جنائية وفساد.

ويأتي حصول فلسطين على عضوية "انتربول" خلال اجتماع الجمعية العامة الـ86 الذي يعقد بين 26 و29 أيلول الحالي في بكين، بعدما صوتت الجمعية العامة للإنتربول بأغلبية 62 صوتاً مقابل 56 ضد طلب العضوية الفلسطيني، في اجتماع عقد في إندونيسيا في تشرين الثاني الماضي.

سيريانيوز