أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأميركية، يوم الاربعاء, أنّ "إعصار "إيرما" الّذي اجتاح الولاية في الـ10 من أيلول الحالي، أدّى إلى مقتل 72 شخصاً على الأقل".

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن المتحدث بإسم أجهزة الإغاثة في فلوريدا ألبرتو موسكوسو، أنّ "الحصيلة الرسمية تفيد بسقوط 54 قتيلاً فقط، غير أنّها لا تشمل الضحايا الثمانية الّذين سجّلوا حتّى الآن في أرخبيل كيز، ولا المسنين الخمسة الّذين توفوا في دار للمسنين قرب ميامي نتيجة انقطاع الكهرباء".

ولقي معظم الضحايا حتفهم غرقاً أو نتيجة صدمات ناجمة في بعض الحالات عن حوادث سير أو تسمّم بأول أكسيد الكربون، وهو ما يحصل غالباً عند استخدام مولدات الكهرباء داخل المنازل.

ولقي معظم الضحايا حتفهم غرقا أو نتيجة صدمات ناجمة في بعض الحالات عن حوادث سير أو تسمم بأول أكسيد الكربون، وهو ما يحصل غالبا عند استخدام مولدات الكهرباء داخل المنازل.

يشار الى ان إعصار إيرما هو إعصار استوائي قوي للغاية اجتاح جزر ليوارد وباربودا وسانت مارتن وبورتوريكو وسان بارتيلمي وكوبا وأنغويلا والأنتيل الفرنسية وجزر العذراء وباربادوس بالكاريبي وولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة. وهو الأقوى من ناحية الحد الأقصى للرياح المستدامة في المحيط الأطلسي وأكبرها منذ إعصار ويلما عام 2005.

