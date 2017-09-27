أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، عن مقتل 5 قادة ميدانيين وعشرات المقاتلين من تنظيم جبهة "فتح الشام" (النصرة سابقاً) بضربات جوية جنوب إدلب.

ونقلت وكالة (انترفاكس) عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، قوله إن "5 قادة ميدانيين و32 مقاتلا من (جبهة النصرة) قتلوا جراء ضربة جوية دقيقة على بناء كان يجري عقد اجتماع قادة ميدانيين فيه، وفقاً لمعلومات من عدة قنوات".

وأوضح كوناشينكوف انه "بعد الهجوم الذي شنه الإرهابيون في الـ18 من أيلول الجاري على الشرطة العسكرية الروسية في ريف حماة، استخدمنا للبحث عن قادة المهاجمين نظام استطلاع متعدد المستويات... ونتيجة ذلك تم الكشف عن مكان وموقع لقاء قادة مجموعة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) جنوبي مدينة إدلب".

و أسفرت الضربة الروسية أيضا عن تدمير مستودع للذخيرة والمتفجرات وكذلك 6 سيارات مزودة بالأسلحة، وفقاً للجنرال الروسي، الذي كشف عن أسماء القادة القتلى وهم أبو سلمان السعودي (رئيس القطاع الجنوبي لمحافظة إدلب) وأبو عباس علاء الدين (أمير بيت المال) وأبو الحسن (مستشار وزير الحرب أبو محمد الجولاني) ووليد المصطفى (مساعد الزعيم الديني عبد الله المحيسني) وأبو مجاهد (القاضي الشرعي).

وأشار كوناشينكوف إلى أن العمليات الخاصة في البحث عن المقاتلين المسؤولين عن الهجمات على العسكريين الروس في سوريا والقضاء عليهم لا تزال مستمرة.

وكانت الدفاع الروسية قالت يوم الثلاثاء، ان مجموعة من قاذفات "تو-95 إم إس" التابعة للقوات الجوية الفضائية لروسيا وجهت ضربات إلى أهم مواقع لـ"داعش" "وجبهة النصرة" في دير الزور وإدلب.

وازدادت عمليات القصف على عدة مناطق بريف ادلب, ما أسفر عن سقوط ضحايا, حيث حملت مصادر معارضة طيران النظامي والروسي المسؤولية, وذلك بعد التوصل لاتفاق استانا بخصوص إقامة مناطق خفض التصعيد, في حين تقول روسيا أن المواقع التي يتم قصفها من طائرات روسية في ادلب هي لمواقع "إرهابيين" بعد اتهامات باستهدافها للمدنيين.

ويشار إلى أن روسيا تقود في سوريا منذ 30 أيلول من العام 2015، عملية عسكرية في إطار دعمها جهود النظام السوري في مجال محاربة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش" و"جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة) سابقا , حيث تمكن مؤخراً من ، فك الحصار عن مدينة دير الزور، الذي فرضه "داعش" منذ 3 سنوات، واستعادة مطارها.

سيريانيوز