قالت مصادر أهلية، يوم الأربعاء، ان قتلى وجرحى سقطوا ثر قصف بقنابل محرمة دولية نفذته طائرات تابعة للتحالف الدولي، في ريف دير الزور.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصادر أهلية قولها ان 3 اشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرين، جراء قصف باستخدام قنابل مزودة بالفوسفور الأبيض على اطراف بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.

ويأتي الحادث، عقب يوم على مقتل 9 أشخاص جنوب الحسكة، يوم الثلاثاء، بغارات التحالف الدولي.

وسبق للتحالف الدولي أن استخدم في حزيران الماضي قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في غاراته على الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة إضافة إلى حي السباهي، الأمر الذي تسببت بمقتل 17 شخصا.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

يشار الى ان التحالف الدولي اعترف, مؤخرا, بقتله 624 مدنياَ في سوريا والعراق, منذ بداية عملياته منذ عام 2014.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .

سيريانيوز