أكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تقدم لها توضيحات مقنعة بشأن تواجد عسكرييها في مناطق سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في دير الزور، غير أن الاتصالات بين الطرفين لا تزال مستمرة.

ونقلت وسائل اعلام عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله أثناء مؤتمر صحفي أن "التساؤلات التي استدعت نشر وزارة الدفاع الروسية صورا تظهر وجود آليات أمريكية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم (داعش) في محافظة دير الزور، تبقى حتى الآن من دون رد"، مضيفا أن "ذلك يدفع موسكو إلى استنتاجات معينة".

ولفت ريابكوف الى إنه "من المهم أن ذلك لم يسفر عن نسف وتجميد الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن سوريا، حيث ان هذه الاتصالات لا تزال مستمرة مع التركيز على الوضع في محافظة دير الزور، وكذلك من أجل ضمان سريان اتفاق مناطق تخفيف التوتير".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية قبل أيام صورا، التقطت من الجو تظهر آليات أمريكية في مناطق سيطرة تنظيم "داعش" بمحافظة دير الزور.

وسبق أن حملت وزارة الدفاع الروسية الأمريكيين مسؤولية الوقوف وراء هجوم شنه مسلحو "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة") على مواقع للجيش النظامي في ريف حماة الشمالي الشرقي قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.

سيريانيوز