كشف مطورون وجود مزايا خفية بنظام iOS 11 الجديد الذي بات متوفراً للتحميل لمستخدمي أجهزة "آبل".

وبحسب موقع "فراغ هيرو"، هناك 11 ميزة "خفية" ومفيدة، في نظام iOS 11 الجديد:

خاصية التسجيل

على عكس الأنظمة السابقة، يمتلك نظام iOS 11 خاصية التسجيل لكل ما يحدث داخل الشاشة.

التعديل الفوري على "صورة للشاشة"

بإمكان المستخدم القيام بتعديلات فور التقاط "صورة للشاشة"، ومن ضمن التعديلات، قص الصورة والرسم عليها.

قراءة الباركود

بإمكان كاميرا آيفون الآن قراءة الباركود فورا، من دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق إضافي للقيام بتلك المهمة.

تعديل اختيارات التحكم

يتيح النظام الجديد خاصية اختيار مزايا التحكم، التي تظهرها قائمة يتم سحبها من أسفل الشاشة، حسب أهميتها بالنسبة للمستخدم.

الطباعة بيد واحدة

خاصية جديدة تضع لوحة الطباعة تظهر بشكل يتيح للمستخدم الطباعة بيد واحدة، حسب الجهة التي يختارها.

مكالمة الطوارئ

الضغط على زر الإغلاق خمس مرات سيؤدي إلى إقفال الهاتف، والقيام باتصال أوتوماتيكي إلى قسم الشرطة.

الكتابة في "سيري"

تطبيق "سيري" سيجيب على الأسئلة، كما سيستقبل الأسئلة بشكل مكتوب أيضا.

متابعة رحلات الطيران

يمتلك النظام الجديد خاصية لتتبع مسار رحلات الطيران من على الهاتف، فقط بكتابة رقم الرحلة في المتصفح.

طريقة جديدة لإغلاق الهاتف

في حال توقف زر الإغلاق عن العمل، بإمكانك إغلاق الهاتف عن طريق اختيارات الإعدادات.

مشاركة الواي فاي

يمكن للمستخدم مشاركة كلمة السر للواي فاي مع مستخدم مجاور، بطريقة سريعة جدا.

ملفات صوتية جديدة

ستعمل ملفات سمعية بصيغة "فلاك" على النظام الجديد، وهي ملفات صوتية بصيغة فائقة الجودة.