وبحسب موقع "فراغ هيرو"، هناك 11 ميزة "خفية" ومفيدة، في نظام iOS 11 الجديد:
على عكس الأنظمة السابقة، يمتلك نظام iOS 11 خاصية التسجيل لكل ما يحدث داخل
الشاشة.
بإمكان المستخدم القيام بتعديلات فور التقاط "صورة للشاشة"، ومن ضمن التعديلات،
قص الصورة والرسم عليها.
بإمكان كاميرا آيفون الآن قراءة الباركود فورا، من دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق
إضافي للقيام بتلك المهمة.
يتيح النظام الجديد خاصية اختيار مزايا التحكم، التي تظهرها قائمة يتم سحبها من
أسفل الشاشة، حسب أهميتها بالنسبة للمستخدم.
خاصية جديدة تضع لوحة الطباعة تظهر بشكل يتيح للمستخدم الطباعة بيد واحدة، حسب
الجهة التي يختارها.
الضغط على زر الإغلاق خمس مرات سيؤدي إلى إقفال الهاتف، والقيام باتصال
أوتوماتيكي إلى قسم الشرطة.
تطبيق "سيري" سيجيب على الأسئلة، كما سيستقبل الأسئلة بشكل مكتوب أيضا.
يمتلك النظام الجديد خاصية لتتبع مسار رحلات الطيران من على الهاتف، فقط بكتابة
رقم الرحلة في المتصفح.
في حال توقف زر الإغلاق عن العمل، بإمكانك إغلاق الهاتف عن طريق اختيارات
الإعدادات.
يمكن للمستخدم مشاركة كلمة السر للواي فاي مع مستخدم مجاور، بطريقة سريعة جدا.
ستعمل ملفات سمعية بصيغة "فلاك" على النظام الجديد، وهي ملفات صوتية بصيغة
فائقة الجودة.