أوقفت "انتل" رسمياً تطوير نظّارات الواقع الافتراضي Project Alloy التي كان من المفترض أن تصل للأسواق خلال العام الجاري.

وبحسب موقع RoadtoVR، فإن عدم اهتمام الشركات بما تريد "انتل" تصنيعه، أدى لتوقيفها تطوير هذه النظارات، لتتوجه نحو بعض التقنيات والشرائح الخاصّة بالنظّارات عوضًا عن تطوير النظّارات بالكامل.

وأكدت الشركة أنها ستبدأ بالاستثمار في مجال الواقعين الافتراضي والمُعزّز لتوفير تقنيات تشغيل النظّارات على غرار شرائح الاتصال اللاسلكي أو مُستشعرات العُمق لتحويل الواقع إلى خرائط رقمية.

وأضافت الشركة أنها تسعى الآن لبناء حزمة كاملة سواءً برمجية أو على صعيد العتاد لتوفير أكثر من خيار أمام الشركات الراغبة بالحصول عليها.

وراحت العديد من الشركات مثل "اسوس" و"ايسر" لاستخدام نظارات الواقع المختلط من "مايكروسوفت"، وهذا دفع "إنتل" للتوقف عن تطوير النظارات.